История обменного курса алжирский динар–колумбийские песо

Обменный курс алжирских динара/колумбийские песо сейчас составляет 32,565, отражая изменение в размере -0.383% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.372% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 33,512, и минимумом, равным 32,258, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.340%.