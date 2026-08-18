سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.0391719 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.428% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.888% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.0394773 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0383865 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.654%.