سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 446.21 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.621% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.700% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 450.169 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 446.21 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.705%.