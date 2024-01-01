История обменного курса доминиканское песо–вьетнамские донги

Обменный курс доминиканских песо/вьетнамские донги сейчас составляет 419,950, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.056% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 422,387, и минимумом, равным 419,538, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.263%.