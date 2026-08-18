سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 63.2637 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.413% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.296% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 64.0946 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 63.2637 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.667%.