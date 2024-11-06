История обменного курса доминиканское песо–угандийские шиллинги

Обменный курс доминиканских песо/угандийские шиллинги сейчас составляет 60,784, отражая изменение в размере 0.083% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 61,351, и минимумом, равным 60,708, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.534%.