سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 45.0692 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.115% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.708% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 45.5535 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 44.9368 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.705%.