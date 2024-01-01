多明尼加比索兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌坦桑尼亞先令的匯率目前為45.179，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.098%。

在過去一星期，多明尼加比索兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見45.565，並在22-07-2024低見44.804。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.037%。