سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.644439 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.499% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.639% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.650114 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.643314 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.984%.