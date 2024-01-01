История обменного курса доминиканское песо–суринамские доллары

Обменный курс доминиканских песо/суринамские доллары сейчас составляет 0,582, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.336% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/суринамские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,582, и минимумом, равным 0,566, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.273%.