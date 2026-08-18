سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.244996 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.156% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.102% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.250959 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.235242 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.898%.