سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 25.0198 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.500% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.943% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 25.2786 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 25.0198 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.682%.