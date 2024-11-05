История обменного курса доминиканское песо–руандийские франки

Обменный курс доминиканских песо/руандийские франки сейчас составляет 22,654, отражая изменение в размере 0.061% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.175% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 22,759, и минимумом, равным 22,602, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.373%.