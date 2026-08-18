سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 102.353 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.804% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.010% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 103.787 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 102.293 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.705%.