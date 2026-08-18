سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 0.45808 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.438% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.843% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 0.461974 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.45808 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.705%.