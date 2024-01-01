История обменного курса доминиканское песо–гондурасские лемпиры

Обменный курс доминиканских песо/гондурасские лемпиры сейчас составляет 0,418, отражая изменение в размере 0.039% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.066% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,419, и минимумом, равным 0,417, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.335%.