سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 0.241148 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.301% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.214% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 0.244111 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.233 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 3.531%.