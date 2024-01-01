История обменного курса доминиканское песо–ботсванские пулы

Обменный курс доминиканских песо/ботсванские пулы сейчас составляет 0,221, отражая изменение в размере -0.025% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.134% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,224, и минимумом, равным 0,220, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.739%.