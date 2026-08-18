سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى المانات الأذربيجانية

هل تبحث عن أسعار صرف DOP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Dominican peso السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Dominican peso عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 DOP = 0.02898 AZN

وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج

سجل أسعار صرف Dominican peso إلى إلى المانات الأذربيجانية

1 DOP إلى AZNآخر 7 أيام
الأعلى0.0292
الأدنى0.0290
المتوسط0.0291
التغيير-0.59%

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.0289818 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.451% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.855% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.0292317 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0289818 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.734%.

DOP إلى AZN مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أهم أزواج العملات لعملة DOP

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert Dominican peso to مانات أذربيجاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر DOP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر AZN كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert Dominican peso to مانات أذربيجاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر DOP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر AZN كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

الأسئلة الشائعة حول سعر