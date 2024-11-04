История обменного курса доминиканское песо–азербайджанские манаты

Обменный курс доминиканских песо/азербайджанские манаты сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере 0.042% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.044% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,028, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.250%.