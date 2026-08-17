سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 141.73 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.102% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.066% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 141.92 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 140.503 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.382%.