丹麥克朗兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌智利比索的匯率目前為138.728，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.312%。

在過去一星期，丹麥克朗兌智利比索的匯率波動，在26-07-2024高見138.728，並在24-07-2024低見137.128。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.665%。