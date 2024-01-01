История обменного курса датская крона–чилийские песо

Обменный курс датские кроны/чилийские песо сейчас составляет 139,304, отражая изменение в размере -0.235% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.208% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/чилийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 140,466, и минимумом, равным 137,120, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.539%.