سجل أسعار الصرف من Djiboutian franc إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى Zmw حاليًا 0.10621 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.174% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Djiboutian franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.365% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 0.106669 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.105185 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.533%.