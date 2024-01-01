История обменного курса франк Джибути–замбийские квачи

Обменный курс франка Джибути/замбийские квачи сейчас составляет 0,153, отражая изменение в размере -0.055% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.695% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/замбийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,153, и минимумом, равным 0,151, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.445%.