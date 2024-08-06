Djiboutian franc إلى الكرونات النرويجية Historical Exchange Rates
Welcome to the Djiboutian franc إلى الكرونات النرويجية history summary. This is the Djiboutian franc (DJF) إلى الكرونات النرويجية (NOK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of DJF and NOK historical data from 13-08-2019 to 13-08-2024.
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
Djiboutian franc إلى الكرونات النرويجية exchange rate history
The exchange rate for Djiboutian franc إلى الكرونات النرويجية is currently ٠٫٠٦١ today, reflecting a -0.032% change since yesterday. Over the past week, the value of Djiboutian franc has remained relatively stable, with a -1.706% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Djiboutian franc إلى الكرونات النرويجية has fluctuated between a high of ٠٫٠٦٢ on 06-08-2024 and a low of ٠٫٠٦١ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 06-08-2024, with a -0.482% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى كرونة نروجية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.