История обменного курса франк Джибути–норвежские кроны

Обменный курс франка Джибути/норвежские кроны сейчас составляет 0,062, отражая изменение в размере 0.290% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.427% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/норвежские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,063, и минимумом, равным 0,061, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.876%.