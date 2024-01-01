جمهورية التشيك كورونا إلى الكرونات النرويجية Historical Exchange Rates
Welcome to the جمهورية التشيك كورونا إلى الكرونات النرويجية history summary. This is the جمهورية التشيك كورونا (CZK) إلى الكرونات النرويجية (NOK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CZK and NOK historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
جمهورية التشيك كورونا إلى الكرونات النرويجية exchange rate history
The exchange rate for جمهورية التشيك كورونا إلى الكرونات النرويجية is currently ٠٫٤٦٩ today, reflecting a 0.282% change since yesterday. Over the past week, the value of جمهورية التشيك كورونا has remained relatively stable, with a -1.689% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of جمهورية التشيك كورونا إلى الكرونات النرويجية has fluctuated between a high of ٠٫٤٧٧ on 05-08-2024 and a low of ٠٫٤٦٥ on 07-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 06-08-2024, with a -0.478% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة نروجية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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