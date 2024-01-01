Cape Verdean escudo إلى الدنانير الصربية Historical Exchange Rates
Welcome to the Cape Verdean escudo إلى الدنانير الصربية history summary. This is the Cape Verdean escudo (CVE) إلى الدنانير الصربية (RSD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CVE and RSD historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
Cape Verdean escudo إلى الدنانير الصربية exchange rate history
The exchange rate for Cape Verdean escudo إلى الدنانير الصربية is currently ١٫٠٥٧ today, reflecting a -0.023% change since yesterday. Over the past week, the value of Cape Verdean escudo has remained relatively stable, with a -0.045% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Cape Verdean escudo إلى الدنانير الصربية has fluctuated between a high of ١٫٠٦٠ on 08-08-2024 and a low of ١٫٠٥٦ on 09-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 09-08-2024, with a 0.218% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار صربي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.