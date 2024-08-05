قولون كوستا بالفرنك السويسري Historical Exchange Rates
Welcome to the قولون كوستا بالفرنك السويسري history summary. This is the قولون كوستا (CRC) بالفرنك السويسري (CHF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CRC and CHF historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
قولون كوستا بالفرنك السويسري exchange rate history
The exchange rate for قولون كوستا بالفرنك السويسري is currently ٠٫٠٠٢ today, reflecting a 0.497% change since yesterday. Over the past week, the value of قولون كوستا has remained relatively stable, with a 1.958% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of قولون كوستا بالفرنك السويسري has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٢ on 07-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٢ on 05-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 05-08-2024, with a 0.643% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.