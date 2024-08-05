Colombian peso إلى الروبلات البيلاروسية Historical Exchange Rates

Welcome to the Colombian peso إلى الروبلات البيلاروسية history summary. This is the Colombian peso (COP) إلى الروبلات البيلاروسية (BYN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of COP and BYN historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.

1,000 cop
0.80 byn

$1.000 COP = Br0.0008035 BYN

Mid-market exchange rate at ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

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COP إلى BYN مخطط التحويل

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Colombian peso إلى الروبلات البيلاروسية exchange rate history

The exchange rate for Colombian peso إلى الروبلات البيلاروسية is currently ٠٫٠٠١ today, reflecting a 0.012% change since yesterday. Over the past week, the value of Colombian peso has remained relatively stable, with a 1.677% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of Colombian peso إلى الروبلات البيلاروسية has fluctuated between a high of ٠٫٠٠١ on 09-08-2024 and a low of ٠٫٠٠١ on 05-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 05-08-2024, with a -1.049% decrease in value.

Top currencies on ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7841.5151.32557.318.238
1 EUR1.09211.4990.8561.6551.44762.5819.919
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.74413.287
1 GBP1.2761.1681.75211.9341.69173.11723.273

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبل بيلاروسي

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    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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