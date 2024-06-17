دولار كندي إلى الدولار السنغافوري Historical Exchange Rates

Welcome to the دولار كندي إلى الدولار السنغافوري history summary. This is the دولار كندي (CAD) إلى الدولار السنغافوري (SGD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CAD and SGD historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.

1,000 cad
989.33 sgd

C$1.000 CAD = S$0.9893 SGD

Mid-market exchange rate at ٢٤ يونيو ٢٠٢٤
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دولار كندي إلى الدولار السنغافوري exchange rate history

The exchange rate for دولار كندي إلى الدولار السنغافوري is currently ٠٫٩٨٩ today, reflecting a -0.005% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار كندي has remained relatively stable, with a 0.483% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of دولار كندي إلى الدولار السنغافوري has fluctuated between a high of ٠٫٩٩٠ on 21-06-2024 and a low of ٠٫٩٨٣ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 17-06-2024, with a -0.116% decrease in value.

Top currencies on ٢٤ يونيو ٢٠٢٤

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4760.9320.79279.321.5057.2658.76
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07389.55710.847299.6681.6147.78863.04
1 GBP1.266105.6851.181353.6331.9059.19174.393

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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