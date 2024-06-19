دولار كندي إلى الروبلات الروسية Historical Exchange Rates
Welcome to the دولار كندي إلى الروبلات الروسية history summary. This is the دولار كندي (CAD) إلى الروبلات الروسية (RUB) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CAD and RUB historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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دولار كندي إلى الروبلات الروسية exchange rate history
The exchange rate for دولار كندي إلى الروبلات الروسية is currently ٦٤٫٦٠٦ today, reflecting a -0.689% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار كندي has remained relatively stable, with a 0.107% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دولار كندي إلى الروبلات الروسية has fluctuated between a high of ٦٥٫٣٥٥ on 21-06-2024 and a low of ٦٠٫٤١١ on 19-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-06-2024, with a -2.902% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار كندي إلى روبل روسي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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