دولار كندي إلى ngultrums البوتانية exchange rate history

The exchange rate for دولار كندي إلى ngultrums البوتانية is currently ٦١٫٠٥٠ today, reflecting a 0.030% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار كندي has remained relatively stable, with a 0.432% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of دولار كندي إلى ngultrums البوتانية has fluctuated between a high of ٦١٫١٤٠ on 21-06-2024 and a low of ٦٠٫٦٥٧ on 18-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a -0.145% decrease in value.