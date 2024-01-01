دولار كندي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate history

Frequently asked questions (FAQs) about the rate

What was the highest دولار كندي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate in the last 6 months? The highest دولار كندي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ١٣ فبراير ٢٠٢٤ when 1 دولار كندي was worth ١٫٣٤٩٣ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.

What was the lowest دولار كندي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rates in the last 6 months? The lowest دولار كندي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ٦ يونيو ٢٠٢٤ when 1 دولار كندي was worth ١٫٣١٣٨ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.