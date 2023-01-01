بولا بوتسواني إلى روبية موريشية

تحويل BWP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٣٬٢٧٥٫٠٨ mur

1.00000 BWP = 3.27508 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:4 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BWP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064588.51581.435641.6590.957518.1888
1GBP1.1580111.2327102.5021.662481.921141.108821.0628
1USD0.93940.811227183.15251.348651.558480.899517.0867
1INR0.01129740.00975590.012026110.0162190.01874250.01081750.205486

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Mauritian Rupee
1 BWP3.27508 MUR
5 BWP16.37540 MUR
10 BWP32.75080 MUR
20 BWP65.50160 MUR
50 BWP163.75400 MUR
100 BWP327.50800 MUR
250 BWP818.77000 MUR
500 BWP1637.54000 MUR
1000 BWP3275.08000 MUR
2000 BWP6550.16000 MUR
5000 BWP16375.40000 MUR
10000 BWP32750.80000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Botswanan Pula
1 MUR0.30534 BWP
5 MUR1.52668 BWP
10 MUR3.05336 BWP
20 MUR6.10672 BWP
50 MUR15.26680 BWP
100 MUR30.53360 BWP
250 MUR76.33400 BWP
500 MUR152.66800 BWP
1000 MUR305.33600 BWP
2000 MUR610.67200 BWP
5000 MUR1526.68000 BWP
10000 MUR3053.36000 BWP