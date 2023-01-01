بولا بوتسواني إلى روبية سريلانكي

تحويل BWP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٢٣٬٨٠٦٫٣٠ lkr

1.00000 BWP = 23.80630 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:3 UTC
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BWP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.064688.52951.435511.65890.957518.1948
1GBP1.1579411.2327102.5081.662171.920841.1087321.0677
1USD0.93930.811227183.15751.34841.558240.899417.0907
1INR0.01129570.009755310.012025410.0162150.01873840.01081560.205522

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / روبية سريلانكية
1 BWP23.80630 LKR
5 BWP119.03150 LKR
10 BWP238.06300 LKR
20 BWP476.12600 LKR
50 BWP1190.31500 LKR
100 BWP2380.63000 LKR
250 BWP5951.57500 LKR
500 BWP11903.15000 LKR
1000 BWP23806.30000 LKR
2000 BWP47612.60000 LKR
5000 BWP119031.50000 LKR
10000 BWP238063.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Botswanan Pula
1 LKR0.04201 BWP
5 LKR0.21003 BWP
10 LKR0.42006 BWP
20 LKR0.84012 BWP
50 LKR2.10029 BWP
100 LKR4.20058 BWP
250 LKR10.50145 BWP
500 LKR21.00290 BWP
1000 LKR42.00580 BWP
2000 LKR84.01160 BWP
5000 LKR210.02900 BWP
10000 LKR420.05800 BWP