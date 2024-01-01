Botsvana pulasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BWP → LKR çevirin

1.000 bwp
21.689 lkr

1,000 BWP = 21,69 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Sri Lanka Rupisi
1 BWP21,68900 LKR
5 BWP108,44500 LKR
10 BWP216,89000 LKR
20 BWP433,78000 LKR
50 BWP1.084,45000 LKR
100 BWP2.168,90000 LKR
250 BWP5.422,25000 LKR
500 BWP10.844,50000 LKR
1000 BWP21.689,00000 LKR
2000 BWP43.378,00000 LKR
5000 BWP108.445,00000 LKR
10000 BWP216.890,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Botsvana Pulası
1 LKR0,04611 BWP
5 LKR0,23053 BWP
10 LKR0,46106 BWP
20 LKR0,92213 BWP
50 LKR2,30532 BWP
100 LKR4,61064 BWP
250 LKR11,52660 BWP
500 LKR23,05320 BWP
1000 LKR46,10640 BWP
2000 LKR92,21280 BWP
5000 LKR230,53200 BWP
10000 LKR461,06400 BWP