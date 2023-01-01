بولا بوتسواني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BWP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
279.75 ils

1.00000 BWP = 0.27975 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:1 UTC
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BWP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.54581.436071.660090.957618.2
1GBP1.1574711.23235102.4881.662191.921491.108421.0658
1USD0.939250.811458183.1651.34881.559210.899417.094
1INR0.01129360.00975720.012024310.01621840.01874840.01081460.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

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BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Israeli New Sheqel
1 BWP0.27975 ILS
5 BWP1.39873 ILS
10 BWP2.79745 ILS
20 BWP5.59490 ILS
50 BWP13.98725 ILS
100 BWP27.97450 ILS
250 BWP69.93625 ILS
500 BWP139.87250 ILS
1000 BWP279.74500 ILS
2000 BWP559.49000 ILS
5000 BWP1398.72500 ILS
10000 BWP2797.45000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Botswanan Pula
1 ILS3.57468 BWP
5 ILS17.87340 BWP
10 ILS35.74680 BWP
20 ILS71.49360 BWP
50 ILS178.73400 BWP
100 ILS357.46800 BWP
250 ILS893.67000 BWP
500 ILS1787.34000 BWP
1000 ILS3574.68000 BWP
2000 ILS7149.36000 BWP
5000 ILS17873.40000 BWP
10000 ILS35746.80000 BWP