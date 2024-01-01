Botsvana pulasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BWP → ILS çevirin

1.000 bwp
272,61 ils

1,000 BWP = 0,2726 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

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BWP → SGD

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BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Yeni İsrail Şekeli
1 BWP0,27261 ILS
5 BWP1,36304 ILS
10 BWP2,72607 ILS
20 BWP5,45214 ILS
50 BWP13,63035 ILS
100 BWP27,26070 ILS
250 BWP68,15175 ILS
500 BWP136,30350 ILS
1000 BWP272,60700 ILS
2000 BWP545,21400 ILS
5000 BWP1.363,03500 ILS
10000 BWP2.726,07000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Botsvana Pulası
1 ILS3,66829 BWP
5 ILS18,34145 BWP
10 ILS36,68290 BWP
20 ILS73,36580 BWP
50 ILS183,41450 BWP
100 ILS366,82900 BWP
250 ILS917,07250 BWP
500 ILS1.834,14500 BWP
1000 ILS3.668,29000 BWP
2000 ILS7.336,58000 BWP
5000 ILS18.341,45000 BWP
10000 ILS36.682,90000 BWP