بولا بوتسواني إلى فورنت مجري

تحويل BWP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٢٦٬٤٨٥ huf

1.00000 BWP = 26.48510 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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BWP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 HUF
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.064988.55341.436391.660020.9576518.1966
1GBP1.1571411.23225102.471.662121.920891.1081321.0562
1USD0.939050.811524183.15651.348851.558850.899317.0876
1INR0.01129260.009758990.012025510.01622060.01874590.01081450.205487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Hungarian Forint
1 BWP26.48510 HUF
5 BWP132.42550 HUF
10 BWP264.85100 HUF
20 BWP529.70200 HUF
50 BWP1324.25500 HUF
100 BWP2648.51000 HUF
250 BWP6621.27500 HUF
500 BWP13242.55000 HUF
1000 BWP26485.10000 HUF
2000 BWP52970.20000 HUF
5000 BWP132425.50000 HUF
10000 BWP264851.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Botswanan Pula
2000 HUF75.51400 BWP
5000 HUF188.78500 BWP
10000 HUF377.57000 BWP
15000 HUF566.35500 BWP
20000 HUF755.14000 BWP
30000 HUF1132.71000 BWP
40000 HUF1510.28000 BWP
50000 HUF1887.85000 BWP
60000 HUF2265.42000 BWP
100000 HUF3775.70000 BWP
150000 HUF5663.55000 BWP
200000 HUF7551.40000 BWP