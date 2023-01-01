بولا بوتسواني إلى جنيه مصري

تحويل BWP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
2269.08 egp

1.00000 BWP = 2.26908 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:59 UTC
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BWP إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.06588.55741.436471.660170.9575518.202
1GBP1.1574111.2327102.5021.662671.921591.1082821.0682
1USD0.938950.811227183.15251.34881.558850.899117.0911
1INR0.01129210.00975590.012026110.01622080.01874680.01081270.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه مصري
1 BWP2.26908 EGP
5 BWP11.34540 EGP
10 BWP22.69080 EGP
20 BWP45.38160 EGP
50 BWP113.45400 EGP
100 BWP226.90800 EGP
250 BWP567.27000 EGP
500 BWP1134.54000 EGP
1000 BWP2269.08000 EGP
2000 BWP4538.16000 EGP
5000 BWP11345.40000 EGP
10000 BWP22690.80000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Botswanan Pula
1 EGP0.44071 BWP
5 EGP2.20354 BWP
10 EGP4.40707 BWP
20 EGP8.81414 BWP
50 EGP22.03535 BWP
100 EGP44.07070 BWP
250 EGP110.17675 BWP
500 EGP220.35350 BWP
1000 EGP440.70700 BWP
2000 EGP881.41400 BWP
5000 EGP2203.53500 BWP
10000 EGP4407.07000 BWP