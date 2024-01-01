الدولار الأسترالي للقاطرات المنغولية Historical Exchange Rates

Welcome to the الدولار الأسترالي للقاطرات المنغولية history summary. This is the الدولار الأسترالي (AUD) للقاطرات المنغولية (MNT) exchange rate history summary page, detailing 5 years of AUD and MNT historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.

1,000 aud
2,247,820 mnt

A$1.000 AUD = ₮2,248 MNT

Mid-market exchange rate at ٢٤ يونيو ٢٠٢٤
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الدولار الأسترالي للقاطرات المنغولية exchange rate history

The exchange rate for الدولار الأسترالي للقاطرات المنغولية is currently ٢٬٢٤٧٫٨٢٠ today, reflecting a -0.164% change since yesterday. Over the past week, the value of الدولار الأسترالي has remained relatively stable, with a 0.887% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of الدولار الأسترالي للقاطرات المنغولية has fluctuated between a high of ٢٬٢٦٢٫٥٦٠ on 19-06-2024 and a low of ٢٬٢٢٥٫٨٥٠ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-06-2024, with a 0.442% increase in value.

Top currencies on ٢٤ يونيو ٢٠٢٤

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.430.9311.63159.3851.3661.352
1 GBP1.2691105.911.1812.069202.3311.7341.716
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0750.84689.6511.751171.271.4681.453

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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