澳元兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，澳元兌蒙古圖格里克的匯率目前為2,213.400，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.063%。

在過去一星期，澳元兌蒙古圖格里克的匯率波動，在21-07-2024高見2,264.930，並在25-07-2024低見2,203.000。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.404%。