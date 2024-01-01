الدولار الأسترالي إلى روبيات سري لانكان Historical Exchange Rates
Welcome to the الدولار الأسترالي إلى روبيات سري لانكان history summary. This is the الدولار الأسترالي (AUD) إلى روبيات سري لانكان (LKR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of AUD and LKR historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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الدولار الأسترالي إلى روبيات سري لانكان exchange rate history
The exchange rate for الدولار الأسترالي إلى روبيات سري لانكان is currently ٢٠٣٫٠٧٢ today, reflecting a 0.244% change since yesterday. Over the past week, the value of الدولار الأسترالي has remained relatively stable, with a 1.420% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الدولار الأسترالي إلى روبيات سري لانكان has fluctuated between a high of ٢٠٣٫٥٦٩ on 20-06-2024 and a low of ٢٠٠٫٢٠٤ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a -0.315% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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