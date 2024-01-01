Румынский лей (RON)

Румынский лей — это официальная валюта Румынии. Код валюты и символ — RON. Его чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 5-значных цифр и Румынский лей является необеспеченной валютой.

Название валюты

Румынский лей

L

Обменный курс для RON

 USD EUR CAD AUD GBP SGD CHF INR
Из RON0.21980 0.20125 0.30072 0.32630 0.16933 0.29485 0.19427 18.38210
В RON4.54966 4.96905 3.32536 3.06465 5.90573 3.39160 5.14746 0.05440

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