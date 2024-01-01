Румынский лей (RON)
Румынский лей — это официальная валюта Румынии. Код валюты и символ — RON. Его чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 5-значных цифр и Румынский лей является необеспеченной валютой.
Название валюты
Румынский лей
Символ валюты
L
Обменный курс для RON
|USD
|EUR
|CAD
|AUD
|GBP
|SGD
|CHF
|INR
|Из RON
|0.21980
|0.20125
|0.30072
|0.32630
|0.16933
|0.29485
|0.19427
|18.38210
|В RON
|4.54966
|4.96905
|3.32536
|3.06465
|5.90573
|3.39160
|5.14746
|0.05440
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