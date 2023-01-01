Romanian Leu (RON)

الليو الروماني هو عملة رومانيا. رمز العملة ورمز العملة الأجنبي لديها، هما رون. لا توجد رموز أخرى تستخدم لتحديد العملة. سوف تراها مكتوبة على أنها '1 leu' أو باستخدام لي كالجمع، '2 lei'. إن الليو عبارة عن عملة ورقية، وعامل تحويلها يتألف من خمسة أرقام هامة. وأكثر بورصة الليو الرومانية شعبية هي باليورو.

اسم العملة

Romanian Leu

رمز العملة

L

سعر الصرف RON

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
من RON0.214160.201190.288650.332880.173770.292680.1927217.75920
إلى RON4.669404.970353.464463.004065.754723.416685.188800.05631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف ليو روماني