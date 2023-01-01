Romanian Leu (RON)

الليو الروماني هو عملة رومانيا. رمز العملة ورمز العملة الأجنبي لديها، هما رون. لا توجد رموز أخرى تستخدم لتحديد العملة. سوف تراها مكتوبة على أنها '1 leu' أو باستخدام لي كالجمع، '2 lei'. إن الليو عبارة عن عملة ورقية، وعامل تحويلها يتألف من خمسة أرقام هامة. وأكثر بورصة الليو الرومانية شعبية هي باليورو.