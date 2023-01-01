Romanian Leu (RON)
الليو الروماني هو عملة رومانيا. رمز العملة ورمز العملة الأجنبي لديها، هما رون. لا توجد رموز أخرى تستخدم لتحديد العملة. سوف تراها مكتوبة على أنها '1 leu' أو باستخدام لي كالجمع، '2 lei'. إن الليو عبارة عن عملة ورقية، وعامل تحويلها يتألف من خمسة أرقام هامة. وأكثر بورصة الليو الرومانية شعبية هي باليورو.
اسم العملة
Romanian Leu
رمز العملة
L
سعر الصرف RON
|USD
|EUR
|CAD
|AUD
|GBP
|SGD
|CHF
|INR
|من RON
|0.21416
|0.20119
|0.28865
|0.33288
|0.17377
|0.29268
|0.19272
|17.75920
|إلى RON
|4.66940
|4.97035
|3.46446
|3.00406
|5.75472
|3.41668
|5.18880
|0.05631
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.