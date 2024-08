Romanian leu (RON)

Romanian leu on Romanian valuutta. Sekä valuutan koodi että valuuttasymboli ovat RON, eikä leulla ei ole muita tunnussymboleita. Kirjoitettuna leu on joko yksikkömuodossaan "leu" tai monikossa "lei". Leu on fiat-valuutta, ja sen muuntokerroin koostuu 5 merkitsevästä numerosta. Romanian leuta vaihdetaan eniten euron kanssa.