Roemeense leu (RON)

De Roemeense leu is de munteenheid van Roemenië. Zowel de valutacode en het symbool van de leu is RON. Er wordt geen ander symbool gebruikt om de munt te identificeren. Je schrijft het als '1 leu', en in het meervoud als '2 lei'. De leu is een fiduciaire valuta, en de omrekenfactor gaat tot 5 significante cijfers. De Roemeense leu wordt het meest verhandeld met de euro.