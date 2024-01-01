بيزو أوروغواي إلى الدولار الكندي Historical Exchange Rates
Welcome to the بيزو أوروغواي إلى الدولار الكندي history summary. This is the بيزو أوروغواي (UYU) إلى الدولار الكندي (CAD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UYU and CAD historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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بيزو أوروغواي إلى الدولار الكندي exchange rate history
The exchange rate for بيزو أوروغواي إلى الدولار الكندي is currently ٠٫٠٣٣ today, reflecting a 0.151% change since yesterday. Over the past week, the value of بيزو أوروغواي has remained relatively stable, with a -1.385% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of بيزو أوروغواي إلى الدولار الكندي has fluctuated between a high of ٠٫٠٣٤ on 21-08-2024 and a low of ٠٫٠٣٣ on 27-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 26-08-2024, with a -0.634% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو أوروغواي إلى دولار كندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UYU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UYU الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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